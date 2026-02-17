В Казани из-за снегопада изменили маршруты автобусов и остановили трамвай №8

Город
17 февраля 2026  10:36
Автор:
Владислав Косолапкин

Мощный снегопад, обрушившийся на столицу Татарстана, внёс коррективы в работу общественного транспорта. В МУП «Метроэлектротранс» сообщили о временной остановке движения трамвая №8 — сейчас коммунальщики расчищают пути.

Кроме того, изменения коснулись нескольких автобусных маршрутов. Как пояснили в «ПАТП №2», корректировки связаны с невозможностью проезда по некоторым улицам.

Как ходят автобусы:
• №6 — следует до остановки «Давыдова», не заезжая в посёлок Северный.
• №18 и №30 — разворачиваются на «Файзи», не доезжая до конечной «Переулок Дуслык».
• №36а — не заезжает на «Новониколаевский»; на участке до «Залесного переулка», «АЗС» и «Новой Туры» движение замедлено, график временно изменён.
• №40 — временно не заходит в посёлок Щербаковка.
• №93 — следует до остановки «Детский сад Айгуль» (поворот на Шигали), не заезжая в «Берновые Ковали».

