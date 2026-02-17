КАМАЗ, «Алабуга» и не только: где будут работать студотряды в 2026 году

Последние четыре года сдвижение студотрядов Татарстана делает упор на производственное направление. И результаты впечатляют: в 2025 году республика трудоустроила почти 16 тысяч студентов. Из них 4 тысячи человек работали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев на брифинге в Кабмине РТ, посвященном Дню российских студенческих отрядов.

«Мы по праву считаемся регионом-магнитом», — заявил Ислаев. И цифры это подтверждают: республика регулярно выигрывает конкурсы Министерства труда РФ и привлекает молодёжь со всей страны.

Прямо сейчас, в зимний период, 225 студентов из 15 регионов работают на заводах КАМАЗа. А за два года (2023–2025) только на проекте в ОЭЗ «Алабуга» трудоустроились и переехали жить в Татарстан 533 человека.

В 2026 году в студотряды впервые начнут массово привлекать экономистов и бухгалтеров. Сейчас с центром сотрудничают больше 130 работодателей с филиалами по всей республике.

Большую роль играет Межведомственный координационный совет, который работает уже более 20 лет под руководством вице-премьера Лейлы Фазлеевой. Благодаря этому выстроен прямой диалог с работодателями через Комитет по кадровой политике.

Важнейшая задача — профессиональное обучение. В 2026 году планируют обучить не менее 5 тысяч человек по 81 рабочей специальности. Заявки подали 39 учебных заведений из 18 районов республики. Деньги на обучение выделяет центральный штаб РСО.

Ещё одно новшество — научные отряды. Первый такой отряд «Турбопиш» создан на базе Казанского государственного энергетического университета. Ребята занимаются исследованиями для энергетического машиностроения и готовят проекты со школьниками.

Чем раньше молодой человек начинает работать, тем больше шансов вовлечь его в социально значимую деятельность, уверены в центре. В прошлом году трудоустроили почти 4 тысячи подростков.

Сейчас штабы студотрядов активно работают в Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге — и постепенно расширяют географию, притягивая соседние районы.

Для работодателей — это возможность получить обученные кадры, налоговые льготы и выстроить «бесшовное» трудоустройство выпускников.

Для студентов — практический опыт, наставничество, возможность за время учёбы получить до трёх рабочих специальностей. А ещё — участие в добровольчестве, творческих проектах и чувство причастности к большому делу.

«Мы гордимся нашими ребятами, — сказал в заключение Василий Ислаев. — Это тот потенциал молодёжи, который готов работать во благо республики и страны».

И, конечно, поздравил всех с праздником — Днём российских студенческих отрядов.