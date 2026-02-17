В Казани назвали имена лауреатов премии «Научный прорыв»

В Казани в ИТ-парке им. Б.Рамеева состоялась торжественная церемония награждения лауреатов республиканской премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Мероприятие было приурочено ко Дню российской науки.

В фойе работала выставка «Развитие науки в Республике Татарстан». Здесь были представлены научные разработки татарстанских ученых в разных сферах, например, энергоэффективный материал 3D-домостроения, кормовые добавки и комбикорма, нейрокапсула этно-арт-терапии и другие достижения не только в технике, но и в гуманитарной сфере.

- Объемы внутренних затрат на научные исследования и разработки в Татарстане за прошлый год увеличились почти вдвое. Численность научно-исследовательского персонала достигла максимума в новейшей истории республики - 16,6 тысячи человек. Татарстан уверенно удерживает третье место в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Федерации, - подчеркнул в своем выступлении Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. - Мы оказываем всестороннюю поддержку функционирующим в Татарстане университетам, которые имеют амбициозные стратегии развития. В прошедшем году наши вузы и исследовательские учреждения продолжили свое участие во всех важнейших инициативах развития отечественной высшей школы науки. Шесть университетов из Татарстана входят в масштабную государственную программу поддержки и развития университетов в России «Приоритет 2030».

Обладателем звания «Лучший ученый» стал академик РАН, почетный гражданин Казани Кев Салихов Фото: rais.tatarstan.ru

Номинаций было много. В номинации «За верность науке» награду получил действительный член Академии наук РТ, доктор физико-математических наук, профессор Мякзюм Салахов. Премию ученому вручил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Лауреатом в номинации «Наука - детям» стала профессор, доктор педагогических наук, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева. В номинации «Цифровизация в науке» приз был вручен ректору Университета Иннополис Александру Гасникову. Старший преподаватель Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища Дамир Газизов стал победителем в специальной номинации, где отмечают ученых, имеющих отношение к СВО. Награду вручил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Дамир Газизов, победитель специальной номинации, получил награду из рук президента Академии наук РТ Рифката Минниханова Фото: rais.tatarstan.ru

А обладателем звания «Лучший ученый» стал доктор физико-математических наук, научный руководитель КФТИ им. Е.Завойского Казанского научного центра РАН, академик РАН, почетный гражданин Казани Кев Салихов. Награду ученому вручил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

- Знаете, наука - это большой ресурс. Я думаю, что наука нас спасет. Она очень нам понадобится, чтобы найти ответы на вызовы сегодняшнего времени и будущего. А эти вызовы непростые, - поделился впечатлениями Кев Минуллинович. - И в этом смысле меня сильно вдохновляет, что в Татарстане наука поддерживается на самом высоком уровне, включая Раиса республики, Государственный Совет РТ и правительство Татарстана.