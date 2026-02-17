В Зеленодольске рабочий погиб при демонтаже вагона

Смертельный случай на производстве произошел 16 февраля на одном из местных предприятий. Мужчина занимался разборкой железнодорожного вагона, когда получил тяжелые травмы. Пострадавшего экстренно доставили в Зеленодольскую ЦРБ, однако спасти его не удалось.

Прокуратура республики оперативно подключилась к проверке. На место выезжал лично городской прокурор. Выяснилось, что при проведении работ были нарушены требования охраны труда и техники безопасности.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении иных работ, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры, устанавливаются все детали и причины трагедии.