«От Камчатки до Египта»: командир студотрядов Татарстана рассказала, как движение меняет жизнь

«Для меня студенческие отряды — это не просто увлечение, а настоящая школа жизни, где формируется характер и закаляется воля, превращая вчерашнего студента в осознанного человека труда», — начала свое выступление руководитель татарстанского отделения РСО Сюмбель Латипова брифинге в Кабмине РТ.

Она не просто отчиталась о цифрах, а поделилась личной историей — как три года назад пришла в отряды простым рыбопереработчиком на Камчатку, а сегодня возглавляет движение в республике.

Сюмбель Латипова рассказала, что в 2022 году пришла в отряды с одной целью — поработать и увидеть страну. Увидела не только Камчатку, но и Крым, Черноморское побережье. А главное — получила опыт работы бок о бок с профессионалами, которые стали наставниками и проводниками в мир реального производства.

География трудовых проектов поражает. Бойцы татарстанских отрядов трудятся более чем в 40 регионах России и 7 странах мира — Беларуси, Турции, Египте, Бангладеш, Китае, Индии и Венгрии.

«Масштабы деятельности действительно впечатляют, — говорит Латипова. — Наши ребята работают на крупнейших стратегических объектах и ведущих федеральных компаниях».

Отряды — это не только стройки и заводы. Это патриотические акции, творческие фестивали, спортивные состязания. Каждый может раскрыть таланты и лидерские качества.

Сама Сюмбель в 2023–2024 годах руководила патриотической акцией «Снежный десант РСО» в Татарстане. За это время организовала 53 выезда отрядов в 20 муниципальных районов, помощь получили больше 12 тысяч человек.

Еще одно важное направление — гранты. Студенты учатся писать заявки и выигрывают средства на свои проекты.

Кто может вступить и куда идти

После выступления журналисты спросили: как стать частью движения?

Латипова объяснила:

• С 14 лет можно участвовать в трудовых отрядах подростков.

• С 18 лет — выезжать на дальние проекты (вроде Камчатки).

Выпускники тоже не остаются за бортом: они становятся наставниками и помогают новичкам.

Обратиться можно в региональное отделение, в офис или через соцсети. А еще проще — найти штаб студотрядов в своем вузе.

«В этом движении ты обретаешь ни с чем не сравнимое чувство причастности к большому, важному делу. Осознаешь, что твой труд, твоя энергия — это реальный вклад в процветание Татарстана и всей страны», — завершила свое выступление Сюмбель Латипова.