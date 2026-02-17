Февраль в Казани побил рекорды по снегу: выпало почти две месячные нормы

Менее чем за три недели в столице Татарстана выпало 71,4 миллиметра осадков, что составляет 193% от месячной нормы. Только за минувшие сутки снежный покров увеличился еще на 17 миллиметров, сообщили в городской мэрии.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. За последние сутки на уборку улиц вышли 1197 единиц спецтехники и 648 дорожных рабочих. Им удалось вывезти почти 28 тысяч тонн снега и израсходовать 1,1 тысячи тонн противогололёдных материалов.

Сообщается, что днем на линии выйдут 591 машина и 574 специалиста. Работы продолжаются.