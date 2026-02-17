«Регион-магнит»: Татарстан привлек на стройки и заводы тысячи студентов со всей России

В прошлом году Татарстан организовал четыре всероссийских и два межрегиональных трудовых проекта. На них трудоустроили больше 4,5 тысячи молодых людей. И почти 4 тысячи из них приехали из других регионов — всего 58 субъектов РФ делегировали свою молодёжь. Об этом рассказал министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров на брифинге в Кабмине РТ, посвященном Дню российских студотрядов.

«Мы не просто даём рабочие места, — пояснил Кадыров. — Это возможность познакомить ребят с республикой, её историей, культурой и промышленным потенциалом».

Особая гордость — ОЭЗ «Алабуга». Там в прошлом году установили два рекорда России: почти 2000 студентов работали одновременно на стройке и около 1000 подростков — в трудовых отрядах.

Студенческие отряды сегодня — это уже не сезонная история. Благодаря наставничеству и поддержке предприятий многие закрепляются на производствах. По итогам 2025 года 724 студента остались работать там, где начинали бойцами отрядов.

Есть и международные проекты. 18 татарстанцев трудятся на стройках Росатома за границей — в Турции (АЭС «Аккую») и Египте (АЭС «Эль-Даба»). С Белоруссией — обмен: наши ребята работали на Минском тракторном и автомобильном заводах, а белорусские студенты приезжали вожатыми в татарстанские лагеря.

Отдельно министр отметил патриотическую работу. В рамках акции «Снежный десант» 785 студентов помогали ветеранам, труженикам тыла и семьям участников СВО. А в эти снежные дни ребята чистят дороги и подъезды в сёлах.

Опыт патриотического воспитания обобщили в специальном сборнике, выпущенном по итогам года.

В Госдуме прошли праздничные мероприятия с участием вице-премьера Татьяны Голиковой и первого зампреда Госдумы Александра Жукова. А директор Альметьевского политехнического техникума Ильдар Багманов сегодня в Москве получит благодарственное письмо за вклад в подготовку кадров для студотрядов.

В Казани вечером в Доме дружбы народов подведут итоги конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года». В этом году заявки подали почти 300 участников — отряды, штабы и бригады.

Одно из главных событий года — 50-летие КАМАЗа и Набережных Челнов. В июне там планируют провести всероссийский слёт ветеранов студенческих отрядов, которые строили автогигант и город.

«Вчера в Челнах мы смотрели кадры кинохроники — как из земли поднимали завод и город. Очень впечатляет», — поделился Кадыров.

Министр поблагодарил промышленников, руководителей вузов и всех, кто участвует в движении. И напомнил: поддержка идёт с самого верха — Раис Татарстана Рустам Минниханов лично курирует тему и поддерживает все начинания.

«Это большая командная работа. И мы будем её продолжать», — резюмировал глава Минмолодёжи.