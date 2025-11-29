В Казани ко Дню матери открыли мурал площадью 248 кв. метров

На фасаде жилого дома №27 по улице Адоратского в Казани появилось масштабное граффити, посвященное материнству. Художественная композиция площадью 248 кв. метров была создана к празднованию Дня матери художниками Архипом Знаковым и Никитой Маркиным за две недели.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Мурал, изображающий мать с ребенком, расположен напротив перинатального центра. Инициатива его создания принадлежит главе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренату Шамсутдинову и реализована при поддержке депутата Госдумы Марата Нуриева.

После торжественного открытия граффити представители власти посетили nearby расположенный перинатальный центр ГКБ №7, где с февраля 2024 года родились уже более 8,6 тысяч детей. Молодым мамам вручили цветы и подарки.

Марат Нуриев также рассказал о готовящихся мерах поддержки семей: с 2026 года при рождении двойни в страховой стаж будут засчитываться 3 года ухода за детьми, а при рождении тройни — 4,5 года.