В Казани концертом «Рождение легенды» отметят 110-летие Олега Лундстрема

10 апреля в Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая пройдет юбилейная программа Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени О. Лундстрема. Мероприятие посвящено 110-летию со дня рождения выдающегося музыканта.

В программе прозвучат произведения самого Лундстрема, а также джазовые стандарты Дюка Эллингтона, Каунта Бейси и Гленна Миллера, ставшие частью истории коллектива. В фойе филармонии развернут выставку Российского национального музея музыки «Рождение легенды: Олег Лундстрем и его оркестр» с ранее не издававшимися архивными материалами.

Олег Лундстрем — композитор, дирижер, скрипач и пианист, одна из ключевых фигур отечественного джаза. В 1934 году в Харбине он основал собственный ансамбль, который позже получил статус Государственного камерного оркестра и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий джазовый оркестр мира. Сегодня коллектив под руководством народного артиста России Бориса Фрумкина продолжает традиции маэстро.