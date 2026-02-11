В Казани курьер на электровелосипеде пытался скрыться от ГАИ во время рейда

В Казани инспекторы Госавтоинспекции провели профилактический рейд, нацеленный на нарушителей правил дорожного движения среди водителей средств индивидуальной мобильности и электровелосипедов. Особый акцент был сделан на курьеров служб доставки.

Всего проверку прошли 72 доставщика. В отношении 20 из них составлены административные протоколы за несоблюдение ПДД.

Один из инцидентов перерос в настоящую погоню. Водитель электровелосипеда проигнорировал законное требование сотрудников остановиться и попытался уйти от преследования, но был задержан.

При проверке документов мужчина предъявил полицейским чужие данные на экране телефона. После разговора с инспекторами он все же предоставил свой паспорт.

В отношении нарушителя составлены материалы по двум статьям: за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и за нарушение Правил дорожного движения. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.