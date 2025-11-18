В Казани меняют название остановки «Театр имени Камала»

С 19 ноября одна из центральных остановок общественного транспорта в Казани получит новое название. Вместо «Театр им. Галиаскара Камала» она будет называться «Старо-Татарская слобода».

Изменение связано с переездом театра в новое здание на улицу Хади Такташ. В городском Комитете по транспорту пояснили, что новое название лучше отражает исторический район, где расположена остановка, и упростит навигацию для пассажиров.

Переименование затронет 18 автобусных и 3 троллейбусных маршрута. На транспорте заменят информационные табло и обновят объявления автоинформаторов. Работы проведут без изменения расписания движения.

Горожанам советуют обратить внимание на изменение названия при планировании поездок.