В Казани на 60 суток закрыли кафе из-за антисанитарии

3 апреля 2026  10:44

По требованию прокуратуры Татарстана в заведении на улице Даурской прошла внеплановая проверка. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в готовых блюдах и смывах с поверхностей бактерии группы кишечной палочки.

Суд приостановил деятельность объекта на два месяца. В ходе осмотра выявлены многочисленные нарушения: отсутствие условий для приготовления пищи (не хватает технологического оборудования и производственных цехов), несоблюдение поточности процессов, нарушение режима мытья посуды и инвентаря.

К работе допущены сотрудники без медосмотров, вакцинации и гигиенической аттестации. В заведении также не организован лабораторный контроль и не созданы условия для соблюдения личной гигиены персоналом. Помещения заведения опечатаны.

Мужская сборная «Динамо-Татарстан» завоевала титул чемпиона России по волейболу на снегу
В Татарстане 6 апреля ожидаются сильный ветер, дожди и грозы
Казанский гимнаст Даниел Маринов выиграл золото Кубка мира в Египте
Татарстан вошел в десятку регионов России с самым высоким ростом зарплат
Лыжники из Татарстана взяли золото и серебро в масс-старте на финале Кубка России
Соцконтракт поможет в трудных жизненных ситуациях
На реках Татарстана зафиксирован резкий подъем уровня воды
Татарстанцы оплачивают учебу детей маткапиталом