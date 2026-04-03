В Казани на 60 суток закрыли кафе из-за антисанитарии

По требованию прокуратуры Татарстана в заведении на улице Даурской прошла внеплановая проверка. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в готовых блюдах и смывах с поверхностей бактерии группы кишечной палочки.

Суд приостановил деятельность объекта на два месяца. В ходе осмотра выявлены многочисленные нарушения: отсутствие условий для приготовления пищи (не хватает технологического оборудования и производственных цехов), несоблюдение поточности процессов, нарушение режима мытья посуды и инвентаря.

К работе допущены сотрудники без медосмотров, вакцинации и гигиенической аттестации. В заведении также не организован лабораторный контроль и не созданы условия для соблюдения личной гигиены персоналом. Помещения заведения опечатаны.