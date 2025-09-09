В Казани на Кремлевской набережной открылся универсальный спортивный комплекс

В столице Татарстана состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса на Кремлевской набережной. Новый объект представляет собой современное 12-метровое модульное сооружение, оснащенное специализированными зонами для различных видов физической активности.

Инфраструктура комплекса включает три ключевых направления: воркаут-площадку с профессиональным оборудованием, ниндзя-зал для тренировки координации и выносливости, а также специализированную зону с элементами гонок с препятствиями. Помимо тренировочных пространств, объект оборудован раздевалками и системами хранения спортивного инвентаря.

Реализация проекта осуществлена в рамках государственной программы «Спорт России» при поддержке Министерства спорта Республики Татарстан. Основной целью создания комплекса является популяризация физической культуры среди различных возрастных групп, прежде всего детей и молодежи.