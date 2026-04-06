В Казани на обработку от клещей и грызунов выделили на 28% больше средств

В прошлом году в республике уже зафиксировали рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) на 9%, а число обращений к медикам по поводу укусов клещей увеличилось на 6%. Нынешняя весна, по оценкам специалистов, требует особого внимания.

Об этом рассказал на деловом понедельнике в Исполкоме Казани начальник Управления административно-технической инспекции Артур Мухаметшин рассказал о подготовке города к сезону клещей и грызунов.

Главный способ борьбы — профилактические обработки открытых территорий. В 2026 году на эти цели из бюджета города выделили 15 миллионов рублей. Это на 28% больше, чем в прошлом году. Обработки начнутся сразу после того, как территории полностью освободятся от снега.

Акарицидные (противоклещевые) и дератизационные (против грызунов) мероприятия охватят парки, скверы, сады, лесопарковые зоны, набережные. В списке — лес «Лебяжье», Горкинско-Ометьевский лес, парк «Дубравная», прогулочные зоны вокруг озёр Кабан, набережные Волги и Казанки, а также жилые массивы, зоны гостеприимства и даже городские кладбища.

Кроме того, дезинфекционная станция Казани проведёт обработки в зданиях социально-культурной сферы и на прилегающих к ним территориях. Общая площадь таких обработок в рамках муниципального задания составит 15 тысяч квадратных метров. На коммерческой основе специалисты обработают ещё около 20 тысяч «квадратов».

Отдельное внимание — ликвидации очагов инфекционных и паразитарных заболеваний. В планах на этот год — обработка 217 тысяч квадратных метров в очагах заражения, камерная дезинфекция 9 тонн вещей и санитарная обработка 100 больных.