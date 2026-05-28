В Казани на празднование Сабантуя в трех локациях направят более 112 млн рублей

В столице Татарстана утверждены расходы на проведение национального праздника. Традиционный Сабантуй в этом году пройдет сразу на трех городских площадках: в поселке Мирном, на территории у озера Лебяжье и в микрорайоне Дербышки. Общий бюджет торжеств превысит 112 миллионов рублей.

На Лебяжьем организаторы ожидают до 80 тысяч посетителей. Здесь запланированы театрализованный пролог и концертная программа продолжительностью четыре часа. Стоимость проведения — 22,4 млн рублей. Аналогичное количество гостей примут и Дербышки. Шестичасовая праздничная программа оценена в 19,2 млн рублей. Главным призом для победителей национальной борьбы корэш на обеих локациях станет автомобиль LADA, а батыру на озере Лебяжье вручат барана весом от 45 кг.

Самые масштабные торжества пройдут в поселке Мирном (бюджет — 70,7 млн рублей). Зрителей ждут 45-минутное театрализованное представление с участием более 12 танцевальных коллективов и четырехчасовой концерт артистов Казанской филармонии. Отдельное внимание уделено гастрономии: для гостей организуют мастер-классы по приготовлению татарских блюд, «кулинарный театр» и зоны с шашлыками, самсой, восточными сладостями и фруктами. К традиционным состязаниям также добавятся лазание на столб, бег с коромыслами, бой с мешками и разбивание горшков.