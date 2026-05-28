16 пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме» вернулись к работе

Шестнадцать сотрудников, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия на предприятии 31 марта, приступили к работе. Об этом в интервью «Татар-информу» и ТНВ сообщил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов. Двое пострадавших пока остаются на лечении в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Всего после инцидента медицинская помощь потребовалась 27 работникам. Большинство из них уже выписаны. Каждому госпитализированному выплатили компенсацию в размере 3 млн рублей; пострадавшие продолжают получать необходимое реабилитационное сопровождение.

В расследовании участвовали около 70 экспертов Следственного комитета, прокуратуры, Ростехнадзора и трудовой комиссии. По предварительным данным, во время плановых ремонтных работ на проектном оборудовании произошла утечка углеводородов. Карисалов отметил, что к инциденту причастны не только сотрудники СИБУРа, но и ремонтники сторонней организации, работавшей на предприятии с 2015 года. Окончательные выводы сделают следствие и Ростехнадзор.

На данный момент серьезных рисков не выявлено: допуски, обучение, лицензии и экспертизы промышленной безопасности оформлены, действующих предписаний в отношении оборудования не было. Тем не менее СИБУР намерен усилить программу управления рисками с учетом полученного опыта — изменения затронут и другие площадки компании. Руководство обещает держать общественность в курсе расследования и принятых мер.