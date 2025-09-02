В Казани начнется реставрация храма XVIII века

2 сентября 2025  10:35

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана утвердил проект комплексной реставрации церкви Козьмы и Дамиана — уникального памятника архитектуры начала XVIII века, расположенного в историческом центре Казани на улице Мусы Джалиля. Храм, изначально служивший надвратной церковью Петропавловского собора, находится в аварийном состоянии и требует срочного вмешательства.

Специалисты провели детальное обследование, выявив сохранившиеся элементы оригинальной кладки, уникальный декор и фрагменты утраченных архитектурных деталей. Проект включает консервацию аварийных конструкций, восстановление исторических фасадов, реконструкцию кровли и барабана, а также укрепление фундаментов.

Особое внимание уделяется научному подходу: работы будут проводиться с опорой на архивные материалы и современные технологии. Планируется воссоздание утраченных элементов, модернизация инженерных систем и создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

После завершения реставрации храм станет современным культурно-образовательным центром, сочетающим духовные функции с просветительской деятельностью. 

