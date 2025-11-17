В Казани нашли комнату за 1,25 млн рублей — самую дешёвую в ноябре 2025 года

Самое доступное предложение на рынке недвижимости Казани — это комната площадью 11 квадратных метров в трёхкомнатной квартире на улице Димитрова. Её стоимость составляет 1,25 миллиона рублей.

В то же время в столице Татарстана выставлена на продажу и самая дорогая комната — за 4,9 миллиона рублей. Она почти в четыре раза дороже, но ненамного больше по площади — 18 квадратных метров. Объект находится в коммунальной квартире на улице Университетской, общая площадь которой составляет 92 квадратных метра.

Таким образом, разброс цен на комнаты в казанских квартирах демонстрирует, насколько по-разному может оцениваться жильё в зависимости от расположения и типа дома.