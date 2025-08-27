В Казани обнаружен новый фрагмент исторического культурного слоя XVIII–XIX веков

news_top_970_100
Город
27 августа 2025  12:48

В ходе археологического обследования территории на улице Салиха Сайдашева в Казани специалисты выявили ранее неучтённый участок культурного слоя, относящегося к XVIII–XIX векам. Открытие сделано в рамках обязательного археологического надзора перед началом строительства жилого комплекса. Информацию подтвердили в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

На глубине более одного метра археологи зафиксировали характерные напластования, свидетельствующие о длительном освоении территории. В ходе исследований, включавших визуальный осмотр, зондирование и устройство шурфов, были обнаружены фрагменты простой гончарной керамики — типичных предметов быта того времени. Находки позволяют с уверенностью датировать слой концом XVIII — началом XIX века.

Согласно историческим картам и архивным данным, на этом месте располагалось село Плетени, входившее в состав имений Спасо-Преображенского монастыря. К середине XVIII века здесь началась формирование регулярной квартальной застройки, а в приходе Борисоглебской (позже — Екатерининской) церкви к началу XX века насчитывалось более 150 дворов, объединявших жителей Плетеней и Новой Поповки.

Хотя масштаб исследований был ограничен, эксперты отмечают высокую археологическую значимость участка. По их мнению, дальнейшие раскопки могут расширить известные границы культурного слоя в историческом центре Казани и уточнить динамику застройки пригородных зон столицы в дореволюционный период.

В Комитете по охране культурного наследия уже подготовлен проект постановления о признании обнаруженного слоя объектом археологического наследия и включении его в государственный реестр. 

news_right_column_240_400
Новости
В Казани обнаружен новый фрагмент исторического культурного слоя XVIII–XIX веков
Казань получила международную награду за вклад в развитие «Великого чайного пути»
В килограммах или кубометрах: какие проблемы обсуждаются в сфере обращения с отходами?
В килограммах или кубометрах: какие проблемы обсуждаются в сфере обращения с отходами?
Эксперты клуба «Волга» обсудили феномен лидерства Республики Татарстан
Эксперты клуба «Волга» обсудили феномен лидерства Республики Татарстан
С балконов мэрии 28 августа в пятый раз прозвучат «Голоса Казани»
Путешествие поможет ветеранам СВО вернуться к мирной жизни
Сильный дождь парализовал трамвайное движение в Казани
Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мужчины подростками в Казани