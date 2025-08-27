В Казани обнаружен новый фрагмент исторического культурного слоя XVIII–XIX веков

В ходе археологического обследования территории на улице Салиха Сайдашева в Казани специалисты выявили ранее неучтённый участок культурного слоя, относящегося к XVIII–XIX векам. Открытие сделано в рамках обязательного археологического надзора перед началом строительства жилого комплекса. Информацию подтвердили в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

На глубине более одного метра археологи зафиксировали характерные напластования, свидетельствующие о длительном освоении территории. В ходе исследований, включавших визуальный осмотр, зондирование и устройство шурфов, были обнаружены фрагменты простой гончарной керамики — типичных предметов быта того времени. Находки позволяют с уверенностью датировать слой концом XVIII — началом XIX века.

Согласно историческим картам и архивным данным, на этом месте располагалось село Плетени, входившее в состав имений Спасо-Преображенского монастыря. К середине XVIII века здесь началась формирование регулярной квартальной застройки, а в приходе Борисоглебской (позже — Екатерининской) церкви к началу XX века насчитывалось более 150 дворов, объединявших жителей Плетеней и Новой Поповки.

Хотя масштаб исследований был ограничен, эксперты отмечают высокую археологическую значимость участка. По их мнению, дальнейшие раскопки могут расширить известные границы культурного слоя в историческом центре Казани и уточнить динамику застройки пригородных зон столицы в дореволюционный период.

В Комитете по охране культурного наследия уже подготовлен проект постановления о признании обнаруженного слоя объектом археологического наследия и включении его в государственный реестр.