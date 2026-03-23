В Казани обновлен температурный рекорд, установленный 12 лет назад

23 марта в столице Татарстана метеостанция зафиксировала новый максимум — столбики термометров поднялись до плюс 10 градусов. Предыдущее достижение для этого дня было установлено в 2014 году, когда воздух прогрелся до плюс 9,2 градуса. Также в 2007 году на станции «Казань-Сокол» фиксировали такую же температуру — плюс 10 градусов.

Этот рекорд стал шестым подряд за последние две недели. 18 марта был побит 11-летний максимум — тогда воздух прогрелся до плюс 10,5 градуса, превысив показатель 2015 года (плюс 9,6 градуса).

По прогнозам синоптиков, теплая погода в республике сохранится до конца недели. Существенных осадков не ожидается, а в выходные дневная температура может достичь плюс 13 градусов.