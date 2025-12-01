В Казани обновят подсветку самолета ТУ-144 у КАИ за 2 млн рублей

news_top_970_100
Город
1 декабря 2025  21:05

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) планирует провести капитальный ремонт системы архитектурной подсветки легендарного сверхзвукового пассажирского самолета ТУ-144. Воздушное судно, установленное на улице Четаева в качестве памятника, является частью интерактивного музейного комплекса.

Согласно условиям тендера, подрядчику предстоит не просто обновить осветительное оборудование, но и интегрировать его с системой управления интерактивного музея техники, который работает на борту самолета. Начальная цена контракта составляет 2,02 миллиона рублей.

Все работы должны быть выполнены с соблюдением строгих норм безопасности и охраны труда. Срок завершения проекта установлен до 31 марта 2026 года. Это позволит ввести обновленную систему подсветки в эксплуатацию к следующему летнему сезону.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани обновят подсветку самолета ТУ-144 у КАИ за 2 млн рублей
В РТ завершается уборка урожая, осталось обработать 77 тыс. гектаров
В Казани пройдет день бесплатных юридических консультаций для людей с инвалидностью
В Татарстане зафиксировано 619 новых случаев ВИЧ за 11 месяцев
В Татарстане запускается проект «Зима в Татарстане»
Премию Лобачевского в Казани вручили математику из Петербурга
С 1 декабря можно подать заявление для перерасчета размера страховых пенсий
Средняя заработная плата в Казани превысила 105 тысяч рублей