В Казани обновят подсветку самолета ТУ-144 у КАИ за 2 млн рублей

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) планирует провести капитальный ремонт системы архитектурной подсветки легендарного сверхзвукового пассажирского самолета ТУ-144. Воздушное судно, установленное на улице Четаева в качестве памятника, является частью интерактивного музейного комплекса.

Согласно условиям тендера, подрядчику предстоит не просто обновить осветительное оборудование, но и интегрировать его с системой управления интерактивного музея техники, который работает на борту самолета. Начальная цена контракта составляет 2,02 миллиона рублей.

Все работы должны быть выполнены с соблюдением строгих норм безопасности и охраны труда. Срок завершения проекта установлен до 31 марта 2026 года. Это позволит ввести обновленную систему подсветки в эксплуатацию к следующему летнему сезону.