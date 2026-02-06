В Казани образовались максимальные пробки на дорогах

6 февраля 2026  18:34
Владислав Косолапкин

В Казани сложилась сложная дорожная ситуация, интенсивность движения достигла максимума. По данным сервисов мониторинга дорожного трафика, в городе зафиксированы пробки максимального, 10-балльного уровня.

Наиболее серьёзные заторы наблюдаются на основных выездах из города и в центральной части Казани. Водители сталкиваются с длительными задержками и крайне низкой скоростью движения на этих участках.

Относительно свободными остаются лишь некоторые крупные магистрали. К ним относятся проспект Амирхана, Аметьевская магистраль и проспект Ямашева. Однако даже здесь движение нельзя назвать полностью беспрепятственным.

Автомобилистам рекомендуется по возможности отложить поездки, пользоваться альтернативными маршрутами или общественным транспортом до улучшения дорожной обстановки.

