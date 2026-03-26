В Казани общегородской субботник назначили на 25 апреля

С 1 апреля по 31 мая в столице Татарстана пройдет двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству, сообщает сайт мэрии города. Центральным событием станет общегородской субботник, который состоится 25 апреля. Соответствующее постановление подписал исполком Казани.

В рамках месячника приведут в порядок проезжую часть, внутриквартальные проезды, дворовые территории, парки и скверы. Запланированы посадка деревьев и кустарников, уборка контейнерных площадок, остановочных павильонов, светофоров, дорожных знаков и опор уличного освещения.

В прошлом году в субботнике участвовали 36 тыс. горожан и более 2 тыс. предприятий. Массовые мероприятия прошли на 100 территориях, было ликвидировано 14 несанкционированных свалок, на полигоны вывезли свыше 8 тыс. кубометров мусора.