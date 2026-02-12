В Казани обсудят наследие Мусы Джалиля на всероссийской конференции

12 февраля 2026  16:09
Елизавета Черкина

В Казани завтра, 13 февраля, пройдет всероссийская научная конференция «Муса Джалиль в историко-культурном пространстве России». Организатором выступает Институт татарской энциклопедии и регионоведения (ИТЭР) Академии наук Татарстана. Главное событие — пленарное заседание в АН РТ, на которое соберутся ведущие специалисты по творчеству и биографии Джалиля. 

Директор ИТЭР Эльмира Галимова сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала эту конференцию важной для республики и подчеркнула, что это событие всероссийского уровня, за которым будут следить деятели культуры, литературоведы и историки. Среди докладчиков — ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска и Великого Новгорода. В программе — несколько тематических блоков, к примеру, биография поэта, его вклад в литературу, переводы произведений, а также вопросы сохранения памяти. Отдельная секция будет посвящена музыке, театру и изобразительному искусству, связанным с именем Джалиля. В конференции также примет участие Национальный музей Татарстана. Главная цель — обобщить и систематизировать знания о поэте-герое, осмыслить, как его личность и творчество воспринимаются сегодня в разных регионах России.

