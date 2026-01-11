В Казани объявлена серия ночных уборочных работ на платных парковках

Муниципальные службы Казани в ночь на 12 января проведут плановую очистку снега на нескольких городских платных парковках. Работы организованы для поддержания проездов и обеспечения безопасного движения транспорта.

Автовладельцев заранее предупреждают о необходимости освободить парковочные места в установленное время. График работ утверждён следующим образом:

С 21:00 до 5:00 — уборка на парковке по ул. Бондаренко, зона №195.

С 21:00 до 6:00 — очистка территорий на парковках по улицам Батурина, Дзержинского, Бутлерова, Ульянова-Ленина и Бурхана Шахиди.

Горожанам рекомендуют учитывать этот график при планировании вечерней и ночной парковки, чтобы избежать затруднений.

Все вопросы и замечания по содержанию городских территорий можно направлять через Telegram-бот @kznhelpbot или по телефону Единой диспетчерской службы: +7 (843) 222-72-22.