Под Казанью за 1,3 млрд рублей построят учебно-тренировочный комплекс для спасателей

19 марта 2026  15:11

В Лаишевском районе Татарстана, вблизи населенных пунктов Габишево и Песчаные Ковали, появится современный тренировочный полигон для подготовки пожарных и спасателей. Начальная стоимость первого этапа строительства, согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, составляет 1,3 млрд рублей. Заказчиком работ выступает «Главстрой РТ», финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета.

Под объект выделен земельный участок площадью 22,55 гектара. Согласно проектной документации, на территории возведут несколько ключевых сооружений. Центральным объектом станет многофункциональное здание с гостиницей площадью 1,9 тыс. кв. метров — его строительство оценивается в 283,4 млн рублей. Рядом разместится пожарное депо (1,4 тыс. кв. метров).

Для отработки практических навыков на полигоне оборудуют учебную башню, специальную полосу препятствий («полосу спасателя») и модульные комплексы для подготовки газодымозащитников. Также здесь появятся стадион с трибунами на 350 мест и футбольным полем, беговая дорожка, площадка для воркаута и место для установки палаточного городка.

Проект также включает создание всей необходимой инженерной инфраструктуры, строительство дорог, тротуаров и парковок, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории. Концепция объекта согласована с Департаментом образовательной и научно-технической деятельности МЧС России. Все работы должны быть завершены к 1 декабря 2026 года.

