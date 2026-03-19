Вдоль трассы М12 в Татарстане создадут сеть придорожной туристической инфраструктуры

В республике стартует программа по обустройству прилегающих к федеральной магистрали М12 «Восток» территорий. Проект постановления Кабинета министров Татарстана, регламентирующий эти мероприятия, в настоящий момент проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

План включает в себя создание современных зон для автотуристов и путешественников. Вдоль трассы предполагается разместить кемпинги, некапитальные визит-центры и павильоны для реализации продукции местных производителей. Для комфорта гостей предусмотрены модульные санитарные блоки с душевыми и прачечными, комнаты матери и ребенка, а также пункты телемедицинской помощи.

Особое внимание уделено организации досуга: появятся площадки с детскими и спортивными комплексами, веревочные парки, зиплайны, а также модульные бани и чаны. Для удобства ориентирования установят навигационные стелы и брендированные элементы маршрута. Все объекты будут адаптированы для маломобильных групп населения — с пандусами, подъемниками и специальными приспособлениями для слепых и глухих.

Бизнес, готовый реализовать такие проекты, сможет претендовать на субсидии из республиканского бюджета. Однако средства выделяются строго на создание инфраструктуры — приобретение товаров для перепродажи не компенсируется. Важное условие: объекты должны располагаться в радиусе не более пяти километров от федеральной трассы, будь то многофункциональные зоны сервиса или отдельные площадки для отдыха.