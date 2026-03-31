В Казани объявлены подробности проведения «Тотального диктанта»

Ежегодная международная акция по проверке грамотности состоится в Казани 18 апреля. Присоединиться к мероприятию сможет каждый желающий — никаких ограничений по возрасту или уровню подготовки не предусмотрено.

В текущем году под диктовку организаторов напишут текст, автором которого выступил Алексей Варламов — писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького, а также исследователь русской литературы XX столетия. Материал, который предстоит воспроизвести участникам, посвящен малоизвестным эпизодам из детских лет Александра Пушкина.

Всего по республике откроется более тысячи точек для участия. В Казани на данный момент определены три ключевые локации, их перечень продолжает расширяться.

Желающим освежить в памяти правила орфографии и пунктуации предлагается посетить бесплатные подготовительные курсы. Занятия проведет доктор филологических наук Лия Бушканец. Встречи состоятся 4, 5 и 11 апреля в музее Л.Н. Толстого (улица Япеева, 15). Время проведения — с 11:00 до 14:00. Для участия необходима предварительная запись.

Альтернативный формат предусмотрен для тех, кто не имеет возможности присутствовать очно. Еженедельно по средам в 19:00 в сообществе «Тотального диктанта» на платформе «VK Видео» будут проходить онлайн-трансляции. Видеозаписи занятий останутся в открытом доступе. Об этом информирует пресс-служба организаторов акции.