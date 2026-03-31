В Казани определили сильнейших в регионе ПОДА-футболистов

Для тех, кто не в курсе, ПОДА-футбол - это не обычный вид спорта, а в чем-то даже уникальная дисциплина. Она является единственной, позволяющей участвовать в официальных спортивных состязаниях людям с максимальными физическими ограничениями - поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В России этот вид спорта активно развивается с 2015 года, а в 2024 году он был официально включен в реестр видов спорта Министерства спорта РФ. На сегодняшний день в стране насчитывается более 30 команд, а возраст участников варьируется от 5 лет и старше - к соревнованиям допускаются все желающие независимо от пола. Кстати, в одной команде играли еще и девушки.

Этот турнир в каком-то смысле расширяет границы возможного и открывает новые горизонты для людей с серьезными поражениями опорно-двигательного аппарата.

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта РТ, Российский футбольный союз, Городская клиническая больница №7 имени М.Н.Садыкова, АНО «ФСК для лиц с ПОДА «Тимер железный» и РООИ «Интеграция». Такое объединение усилий медицины, спортивных структур и общественных организаций подчеркивает социальную значимость проекта.

За победу в региональном этапе боролись четыре казанские команды: «Тимер» (первая созданная команда по ПОДА-футболу в республике), «Миллениум», «Интегра» и «Зилант». Соревнования проходили по круговой системе: каждый сыграл с каждым. Матчи состояли из двух таймов по 20 минут чистого времени.

Корреспондент «КВ» увидел только самый первый матч этапа. Но при этом успел проникнуться атмосферой турнира и оценить волю к победе его участников. По зрелищности ПОДА-футбол, конечно, уступает обычному - около половины времени мяч находился в зоне аута. Так что у главного судьи соревнований Алексея Кузнецова было очень много работы, пришлось побегать. Кстати, и мяч здесь больше и тяжелее футбольного. Корреспондент испытал это на себе.

Но с другой стороны, управлять коляской, пусть даже самой современной, гораздо труднее, чем собственными ногами. Каждый финт тут - вершина искусства обведения. Каждый гол - результат больших усилий.

И заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев, почетный гость соревнований, отметил, что такой футбол дает возможность людям с ОВЗ, в том числе и бывшим участникам СВО, развиваться через спорт.

В результате места распределились следующим образом: 1-е место - «Тимер», 2-е место - «Интегра», бронза у «Миллениума», на 4-м месте «Зилант».