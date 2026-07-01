В Казани открылась региональная Кинолаборатория полного цикла

С 28 июня по 8 июля в столице Татарстана проходит региональная Кинолаборатория полного цикла Фонда поддержки регионального кинематографа. Для горожан подготовили открытые показы и публичные лекции.

Одно из ключевых событий — кинопоказ под открытым небом 1 июля в 20:30 во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Вход свободный. Зрители увидят три короткометражки фонда: «Квант света» (о казанских учёных), «Тернистый путь молодого поэта» и «Будетляне» (о людях с ментальными особенностями). Все три ленты создают собирательный портрет современного города через науку, поэзию и человеческую стойкость.

2 июля в 11:00 в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» режиссёр Николай Лебедев прочитает лекцию «Реальность – топливо вымысла» о том, как жизнь становится основой игрового кино. Нужна предварительная регистрация.

Лаборатория — это просветительская платформа, где региональные кинематографисты могут совмещать теорию, практику и профессиональное общение. Проект реализуется при поддержке Минкультуры РТ. Победители лаборатории получат дополнительные баллы при подаче заявок на конкурс фильмов фонда в следующем году.