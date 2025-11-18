В Казани открылась уникальная инклюзивная типография для молодежи с инвалидностью

В коворкинге «Доброй Казани» начала работу детская инклюзивная типография, сообщает портал мэрии города. Этот социальный проект поможет молодым людям с инвалидностью получить профессиональные навыки и подготовиться к будущей работе.

Идея стала возможной благодаря поддержке обычных казанцев: на создание типографии было собрано более 600 тысяч рублей пожертвований. Часть оборудования, включая 3D-принтер, организации подарили меценаты.

Сейчас участники проекта осваивают современную технику: учатся работать на многофункциональных устройствах для печати, 3D-принтере, используют гильотинные резаки для бумаги и осваивают брошюровочные станки.

«Мы уже видим, кто может готовить бумагу на обрезку, делать брошюры, а кто – брать интервью для выпуска газеты», – поделилась директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

В ближайших планах – практическое применение новых навыков. Ребята будут печатать открытки для благотворительной акции «Щедрый Щак-Щак», разрабатывать дизайн рабочих блокнотов и даже запустят собственную газету под названием «Добрые новости Казани».

С декабря к работе с молодыми людьми подключатся профессиональные типографы, что поможет участникам проекта еще лучше освоить выбранные профессии.

Оставшиеся от сбора средства направят на покупку дополнительного оборудования и расходных материалов – бумаги и пластика для 3D-печати.