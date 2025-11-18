В Казани открылось современное отделение детской реанимации после масштабного обновления

Сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) Казани состоялось торжественное открытие обновленного детского реанимационного отделения. Работы прошли в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств республиканского бюджета.

Ремонт затронул не только саму реанимацию, но и стационарное отделение №2, а также пищеблок. Все они переехали из старого корпуса 2006 года постройки в помещения, полностью соответствующие современным стандартам. В ходе работ была заменена вся внутренняя инфраструктура: инженерные системы, сантехника и вентиляция.

Новое отделение детской реанимации занимает площадь более 800 квадратных метров и оснащено новейшим медицинским оборудованием и мебелью.

«Это очень знаменательное для нас событие. Мы завершили основной этап ремонта в детском отделении инфекционной больницы. Созданы прекрасные условия как для мам, так и для детей», — отметил министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

РКИБ — это специализированный центр, куда круглосуточно госпитализируют детей, в том числе и новорожденных, с тяжелыми инфекционными заболеваниями. Обновление больницы позволит не только повысить качество медицинской помощи, но и сделать пребывание в стационаре более комфортным и безопасным для маленьких пациентов и их родителей.

Стационарное отделение №2 уже принимает пациентов с 11 ноября, а с сегодняшнего дня полноценно начала работу и детская реанимация.