В Казани отметили Общероссийский день беременных

В столице Татарстана состоялся праздник под названием «Мамин расцвет: от родов к гармонии», приуроченный к Общероссийскому дню беременных. Местом встречи выбрано Управление ЗАГС Кабинета министров РТ. На мероприятие собрались будущие мамы, женщины, уже познавшие радость материнства, а также их супруги и маленькие дети.

С приветственным словом к участницам обратилась руководитель Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

«Сегодня вас ждет много полезной информации от экспертов и врачей — о течении беременности и уходе за младенцем. Среди присутствующих есть опытные мамы, ожидающие второго или даже третьего ребенка, а также те, кто готовится к появлению первенца. В любом случае, это прекраснейший период в жизни, и пусть он будет гармоничным», — отметила Ахметова, обращаясь к залу.

Она также добавила, что беременность — это время удивительных перемен, которое сопровождается трепетным волнением, а порой требует ответов на вопросы и помощи профильных врачей с психологами.

Для гостей праздника организовали серию мастер-классов. Специалисты затронули темы жизни после родов, восстановления себя, заботы о теле и душе в новом статусе мамы. Перед женщинами выступили акушер-гинеколог, перинатальный психолог, неонатологи, педиатры и консультанты по грудному вскармливанию.

Организаторами события выступили Управление ЗАГС Кабмина РТ совместно с Советом матерей Республики Татарстан.