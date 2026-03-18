В Казани перекроют три улицы из-за праздников «Рамазан Фест» и Навруз

18 марта 2026  13:21

С вечера 19 марта до вечера 20 марта ограничат проезд по участкам двух улиц в Старо-Татарской слободе. Речь идёт о Шигабутдина Марджани (от Татарстан до Фатыха Карима) и Каюма Насыри (от Татарстан до Зайни Султана).

Кроме того, с 18:00 20 марта до полуночи 21 марта нельзя будет проехать и припарковаться на проспекте Альберта Камалеева (до дома №27р) и на парковке у конноспортивного комплекса «Казань».

Ранее сообщалось, что 20 марта, в день Ураза-байрама, маршруты общественного транспорта вблизи мечетей запустят с 5:00.

