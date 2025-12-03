В Казани планируют установить памятную доску драматургу Туфану Миннуллину

В Казани планируют установить мемориальную доску в честь выдающегося татарского драматурга, писателя и общественного деятеля Туфана Миннуллина. Проект, инициированный Министерством культуры РТ и Союзом писателей Татарстана, в настоящее время проходит необходимую антикоррупционную экспертизу.

Памятный знак будет размещен на фасаде дома №16А по улице Толстого, где долгие годы жил Туфан Миннуллин. Текст на мемориальной доске будет выполнен на двух языках — татарском и русском — и гласит: «В этом доме жил известный драматург, писатель, публицист, общественный деятель Туфан Миннуллин».

Установка мемориальной доски станет данью памяти многогранному творчеству и общественной деятельности одного из самых значимых представителей татарской культуры XX века. Туфан Миннуллин внес неоценимый вклад в развитие национальной драматургии и литературы.