В Казани планируют установить памятную доску драматургу Туфану Миннуллину

news_top_970_100
Город
3 декабря 2025  12:03

В Казани планируют установить мемориальную доску в честь выдающегося татарского драматурга, писателя и общественного деятеля Туфана Миннуллина. Проект, инициированный Министерством культуры РТ и Союзом писателей Татарстана, в настоящее время проходит необходимую антикоррупционную экспертизу.

Памятный знак будет размещен на фасаде дома №16А по улице Толстого, где долгие годы жил Туфан Миннуллин. Текст на мемориальной доске будет выполнен на двух языках — татарском и русском — и гласит: «В этом доме жил известный драматург, писатель, публицист, общественный деятель Туфан Миннуллин».

Установка мемориальной доски станет данью памяти многогранному творчеству и общественной деятельности одного из самых значимых представителей татарской культуры XX века. Туфан Миннуллин внес неоценимый вклад в развитие национальной драматургии и литературы.

news_right_column_240_400
Новости
Губернатор Тульской области посетил восстановленный храм-памятник на Казанке
В Татарстане возмещение по коррупционным делам превысило 100% ущерба
La Primavera: 36 лет музыки в формате нон-стоп
La Primavera: 36 лет музыки в формате нон-стоп
В Балтасинском районе открылся новый ледовый дворец «Балтач Арена»
В Казани планируют установить памятную доску драматургу Туфану Миннуллину
Казанский педагог стал лучшим молодым преподавателем детских школ искусств России
Супергерои среди нас: ученые показали, что наука - это магия, доступная каждому
Супергерои среди нас: ученые показали, что наука - это магия, доступная каждому
Казань обновляет социальную инфраструктуру: строительство и масштабный ремонт
Казань обновляет социальную инфраструктуру: строительство и масштабный ремонт