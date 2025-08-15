В Казани планируют закончить первую очередь второй ветки метро до 2030 года

Строительство первой очереди второй линии казанского метрополитена планируется завершить к 2030 году. Как сообщил руководитель городского метростроя, точные сроки ввода объектов зависят от объема бюджетного финансирования.

Проект включает четыре новые станции на участке от улицы Фучика до улицы Сахарова. Ранее в Министерстве строительства республики озвучивали более оптимистичные прогнозы - 2027-2028 годы для этого отрезка. Однако, как пояснили в эксплуатирующей организации, реализация масштабного инфраструктурного проекта требует значительных ресурсов и тщательного планирования.