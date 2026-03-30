В Казани по нацпроекту расселят восемь аварийных домов

В столице Татарстана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется переселить жителей из восьми многоквартирных домов, признанных аварийными. Улучшенные условия проживания получат 422 человека, занимающие 181 квартиру. Об этом на деловом совещании сообщил начальник управления жилищной политики Василий Лысачкин.

Общая площадь расселяемого фонда составляет более 4,6 тыс. кв. метров. Финансирование программы достигнет 1,114 млрд рублей.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что даже такое количество домов — значимый результат, и призвал оперативно решать вопросы переселения, поскольку люди ждут перемен к лучшему.

На сегодняшний день в Казани в статусе аварийных и подлежащих сносу или реконструкции числятся 109 многоквартирных домов. С 2012 по 2025 год благоустроенное жилье получили около 7 тыс. горожан, переселенных из 20 аварийных зданий.