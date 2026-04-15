В Казани подорожала парковка у метро «Авиастроительная»

15 апреля 2026  17:53

Исполком города изменил тарифы на подземном муниципальном паркинге, расположенном у станции метро «Авиастроительная». Теперь час стоянки обойдется в 70 рублей. Стоимость парковки на срок от 1 до 3 часов выросла до 100 рублей, от 3 до 10 часов — до 200 рублей, от 10 до 14 часов — до 250 рублей. При нахождении автомобиля от 14 часов плата составит 350 рублей.

Ночной тариф (с 18:00 до 8:00) установлен на уровне 120 рублей. Если машина оставлена более чем на сутки, расчет округляется до целого дня.

Выросли и цены на абонементы. Месячная стоянка теперь стоит 5,5 тыс. рублей, квартальная — 15 тыс. рублей, годовая — 54 тыс. рублей.

Паркинг на 189 машиномест открылся в 2022 году. Новые тарифы уже вступили в силу.

