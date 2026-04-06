В Казани подтоплены Ягодная Слобода и Красная Горка

На деловом понедельнике в Исполкоме Казани и.о. главы администрации Кировского и Московского районов Айдар Сагетдинов доложил о ситуации с весенними подтоплениями. В зоне риска оказались жилые массивы Займище, Ягодная Слобода и Красная Горка.

Особо сложная ситуация сложилась на улице Привокзальной в Красной Горке, где расположены дома с 119 по 123. Это самая низкая точка улицы, водоотводные канавы здесь отсутствуют. Воду откачивают ежедневно. Для окончательного решения проблемы улицу включили в программу ремонта поселковых дорог на 2026 год.

Ещё пять заявок поступило с улицы Повстанческой в Ягодной Слободе (дом 34). Здесь все водоотводные канавы оказались засыпаны. Регулярная откачка талых вод ведётся, и на сегодня подтоплений уже нет. Остальные единичные заявки, по словам Сагетдинова, тоже выполнены: канавы и трубы очищены.

Руководитель Исполкома Рустем Гафаров уточнил причину проблем на Повстанческой. Выяснилось, что на этой улице остался только один жилой дом, остальные выкуплены под застройку компанией «Бриз». В процессе демонтажа старых строений канавы засыпали. Сейчас воду откачивают, но Гафаров поручил не ограничиваться откачкой, а оперативно восстановить водоотводной канал силами застройщика.

В администрации районов организовано круглосуточное дежурство. Созданы 44 мобильные группы из 112 человек. В их распоряжении — 12 грузовых автомобилей, 29 единиц спецтехники, 10 мотопомп и 30 насосов.