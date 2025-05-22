В Казани показали кино про волонтеров, помогающих сохранить старые здания

21 мая в новом здании театра имени Г. Камала прошла премьера фильма «Память сердца».

Картина Юрия Гвоздя, снятая при поддержке Министерства культуры РТ, рассказывает историю движения «Том Сойер Фест – Казань». Если кратко обозначить, о чем этом фильм, то он о любви к наследию родного города. Напомним, что движение «Том Сойер Фест – Казань» еще с 2016 года восстанавливает исторические здания Казани силами волонтеров. За прошедшие годы им удалось обновить 16 жилых домов, два музея и деревянный дебаркадер на Волге.

Фото предоставлено движением "Том Сойер Фест - Казань"

Автор фильма, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, режиссер Юрий Гвоздь, рассказал, что создатели использовали кадры с волонтерами, восстанавливающими наличники в мастерской дома Лебедевых, музыкальные вечера в доме Пельцама, создание сквера с галереей исторических наличников на улице Волкова – все, что передавало атмосферу любимого города и душевный порыв людей, участвующих в проекте. «Историческая память — это мост между поколениями. Через визуальные образы мы хотели показать, как культура объединяет людей», – сказал режиссер на премьере.

Фото предоставлено движением "Том Сойер Фест - Казань"

Первые зрители не скрывали эмоций и делились впечатлениями от фильма: «Каждый кадр дышит любовью к Казани. После просмотра хочется немедленно взять в руки инструменты и внести свой вклад!». И это самый главный результат, на который рассчитывали создатели картины.

Один из главных координаторов проекта и помощник Раиса Республики Татарстан Олеся Балтусова, тоже задействованная в фильме как главный его голос, так охарактеризовала его значение, выступая уже после показа: «Этот фильм — о вере в то, что люди, любящие наследие, способны сохранить старый город. Мы рады, что наши скверы, мастерские и отреставрированные дома стали частью жизни казанцев. И приглашаем всех в новый сезон — будем работать в Адмиралтейской слободе!».