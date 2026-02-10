В Казани полиция задержала четырех нелегальных работников в кафе

10 февраля 2026  18:17

Сотрудники миграционной службы МВД по Татарстану провели рейд в одном из заведений общественного питания в Казани, расположенном на улице Профсоюзная. В ходе проверки были обнаружены четыре гражданина одной из стран Центральной Азии в возрасте от 34 до 40 лет.

Как установили правоохранители, иностранные граждане проживали и осуществляли трудовую деятельность на территории России с нарушениями миграционного законодательства. У них отсутствовали законные основания для пребывания в стране и разрешение на работу.

В отношении каждого из них составлены административные протоколы. По решению суда им назначены штрафы в размере двух тысяч рублей. Основным наказанием станет последующее принудительное выдворение за пределы Российской Федерации.

