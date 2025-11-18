В Казани появилась первая в Татарстане площадка для гигиенического выгула собак

Во дворе на улице Амирхана открылась необычная площадка — первая в республике зона для гигиенического выгула собак, сообщает городская мэрия. Этот пилотный проект стал частью масштабной программы благоустройства «Наш двор», по которой в 2025 году в Казани привели в порядок 466 дворов.

Новая площадка решает сразу несколько проблем. Раньше владельцам собак приходилось гулять с питомцами на газонах или даже на детской площадке. Теперь у них есть специально оборудованное место: огороженная территория с навесом, скамейками, крючками для вещей и диспенсером для пакетов. Важно, что площадка расположена на безопасном расстоянии — более 40 метров от жилых домов.

«Это не классическая тренировочная зона, а именно гигиеническое место для выгула, — поясняет Дарья Раек, куратор проекта «Дог-френдли Татарстан». — Оно позволяет увести маршруты прогулок от детских и спортивных площадок».

Инициатива создания такой зоны принадлежит самим жителям. На этапе общественных обсуждений они предложили обустроить на месте пустыря, который часто превращался в стихийную парковку, полезное для всех пространство.

Особое внимание уделили оформлению: на трансформаторной будке рядом с площадкой появился яркий мурал в виде комикса, который в доступной форме рассказывает о правилах общения с собаками и культуре выгула.

Мэр Казани Ильсур Метшин, оценивший результаты благоустройства, отметил, что такие площадки теперь будут включать и в проекты капитального ремонта дворов. «Пусть эти зоны не очень большие, но для прогулок со щенками или спокойными питомцами их вполне достаточно», — сказал градоначальник.

Всего в обновленном дворе на Амирхана, где проживает около двух тысяч человек, появились новые спортивные и детские площадки, тренажеры, скамейки и даже три площадки для раздельного сбора мусора. Но именно зона для выгула собак стала самой инновационной особенностью этого пространства.