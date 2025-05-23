В Казани появились макеты полицейских для защиты от мошенников

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Город
23 мая 2025  11:52

В столице Татарстана реализуют необычный проект по борьбе с финансовым мошенничеством. Возле банкоматов в торговых центрах и банковских отделениях начали устанавливать ростовые фигуры полицейских с предупреждающими табличками.

Инициатива призвана помочь гражданам, находящимся под психологическим давлением злоумышленников. Яркие макеты привлекают внимание и могут прервать телефонный разговор с мошенником, который часто длится несколько часов. По статистике, ежедневно жители республики теряют около 15 миллионов рублей из-за дистанционного мошенничества.

В 2024 году ущерб от действий аферистов в Татарстане превысил 5,6 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда больше, чем годом ранее. При этом раскрываемость таких преступлений остается крайне низкой — всего 7-8%.

Согласно опросам ВЦИОМ, две трети россиян сталкивались с мошенническими звонками за последний год. Чаще всего преступники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, требуя перевести деньги на «безопасные счета» или сообщить конфиденциальные данные.

Полиция напоминает:

  •     Никто из официальных лиц не запрашивает данные карт по телефону
  •     Безопасных счетов не существует
  •     При любых сомнениях следует немедленно положить трубку и позвонить на горячую линию МВД

Проект будет расширен — подобные макеты появятся на 23 улицах Казани и в других городах республики. Власти надеются, что эта мера поможет снизить количество успешных мошеннических схем.

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