В Казани появятся смотровая площадка в ЦПКиО, новый променад на Кабане и детский сквер у больницы

На деловом понедельнике в мэрии обсудили развитие общественных пространств. Председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров рассказал о новых проектах, а мэр Ильсур Метшин подвел итоги проделанной работы.

В этом году в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького появится смотровая площадка с видом на Ново-Савиновский район. Конструкция будет выступать за кромку земли на 2,5 метра, ее оснастят ограждением и подсветкой. Место, где сейчас находится надпись «Любовь / Махаббәт», популярное у молодежи и фотографов, превратится в настоящую видовую точку.

В Московском районе приведут в порядок сквер Тебриз (на пересечении Декабристов и Восстания). В этом году работы начнут с детской площадки — именно ее жители просили в первую очередь. Сквер расположен рядом с городской детской больницей №1, поэтому новая зона будет доступна и маленьким пациентам. Вокруг установят освещение, сделают дорожки и зоны отдыха для родителей. В перспективе сквер Тибриз соединят со сквером у Московского рынка, создав единый пешеходный маршрут.

Продолжится благоустройство набережной озера Нижний Кабан. В этом году работы развернутся на противоположной стороне — на участке длиной 1,5 километра от памятника Шигабутдина Марджани до улицы Новосултана Назарбаева. Здесь появится тихий променад у самой воды с организованными спусками, смотровыми площадками и дорожками, которые будут словно парить над озером. Особое внимание уделят водным садам и озеленению. Ранее здесь уже высадили более 37 тысяч деревьев и кустарников и почти 60 тысяч многолетних растений. Когда работы завершатся, вокруг Нижнего Кабана сформируется непрерывный пятикилометровый променад.

Инклюзивный бульвар на Серова: финал масштабной работы

Мэр Казани Ильсур Метшин отдельно остановился на благоустройстве инклюзивного бульвара на улице Серова. Он напомнил, что раньше эта территория была захламленной и непроходимой, жители обходили ее стороной. Сегодня бульвар стал точкой притяжения для людей с разными потребностями, включая слабовидящих и маломобильных граждан из реабилитационного центра «Ярдем».

— Мы проходили эту дорогу первыми, изучали опыт. По большому счету в России не было возможности посмотреть полностью готовый инклюзивный парк — ни по оборудованию, ни по навигации, — отметил Метшин.

Он поблагодарил компанию «Сибур» за социальную ответственность. В этом году приведут в порядок и фасады близлежащих домов. К Дню города бульвар, по словам мэра, заиграет новыми красками. Также совместно с центром «Ярдем» планируется открыть реабилитационный центр с бассейном для слепых и слабовидящих.

— Благоустройством общественных пространств мы занимаемся не первый год, были пионерами в этом движении по стране, — подчеркнул мэр.