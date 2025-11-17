В Казани предлагают резко увеличить штрафы за незаконные объявления

Власти Казани намерены усилить борьбу с рекламными листовками, которые самовольно расклеивают на столбах, светофорах и остановках. С инициативой увеличить штрафы выступило городское Управление административно-технической инспекции (УАТИ).

Главное предложение — поднять штраф для физических лиц с нынешней 1 тысячи рублей до 3 тысяч. По мнению инспекции, действующие штрафы слишком низкие и не останавливают нарушителей.

Особое внимание уделят так называемым «рабочим домам» — это приюты для людей в трудной ситуации, которые часто массово расклеивают объявления. Жители таких учреждений выполняют эту работу, отдавая значительную часть заработка их организаторам. По предварительным данным, в Казани может действовать от 100 до 300 подобных точек.

Уже в этом году инспекция составила более 2100 протоколов за подобные нарушения — это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Если мэр поддержит инициативу, ее направят на рассмотрение в Госсовет Татарстана.