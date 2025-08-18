В Казани приближаются к завершению работы по рекультивации иловых полей

столице Татарстана выполнено уже 91% работ по восстановлению иловых полей биологических очистных сооружений. Этот важный экологический проект реализуется в рамках национальной программы «Экологическое благополучие». О текущих результатах на еженедельном оперативном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

После полного завершения рекультивации город получит более 140 гектаров земель, которые будут включены в хозяйственный оборот. Освободившаяся территория станет частью масштабного проекта развития прибрежной зоны Волги, что откроет новые перспективы для городского планирования.

Работы ведутся с 2021 года в соответствии с федеральной программой «Оздоровление Волги», которая является частью нацпроекта «Экология». Исторически иловые поля использовались для очистки сточных вод на протяжении полувека, и за это время их площадь достигла 110 гектаров, значительно превысив допустимую нагрузку.