В Казани продолжат благоустраивать парки и скверы: от инклюзивного бульвара до юбилейного ЦПКиО

На деловом понедельнике в мэрии Казани обсудили планы благоустройства общественных пространств на 2026 год. Как отметил мэр Ильсур Метшин, погода позволяет начать работы раньше обычного.

Председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров рассказал, что за 15 лет площадь благоустроенных парков и скверов в городе увеличилась в пять раз и сегодня составляет 627 гектаров.

В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуют четыре объекта. Среди них — финальная, четвертая очередь инклюзивного бульвара на улице Серова в Московском районе. Его благоустройство ведется поэтапно с 2023 года. Здесь появится замкнутый веломаршрут для маломобильных жителей, который обогнет водоем. Навигацию дополнят указатели со шрифтом Брайля и тактильные карты. Чтобы повысить безопасность, со стороны улицы Восход установят кривбрус, который предотвратит выезд машин на пешеходную зону.

Также в этом году обновят входную группу Ленинского сада рядом с КФУ и консерваторией. Сейчас территория страдает от стихийной парковки, а удобных пешеходных маршрутов нет. Опыт благоустройства входа в ЦПКиО, успешно примененный в 2023 году, адаптируют для этого исторического пространства.

Не оставят без внимания и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, который в этом году отмечает 90-летие. После масштабного обновления 2015 года, а также недавних работ на входной группе и безопасной лестницы к набережной Казанки, в парке нашли новый потенциал для дальнейшего развития.