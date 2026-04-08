В Казани проектируют новый парк аттракционов

В столице Татарстана ведется разработка проектной документации нового парка аттракционов. Об этом на встрече со школьниками «Недетский разговор» сообщил мэр Ильсур Метшин.

По его словам, компания по поручению раиса республики занимается созданием проекта. Парк расположится в районе парка Победы и будет масштабнее прежнего по количеству аттракционов. Вопрос с названием пока не решен — возможно, новому пространству сохранят имя «Кырлай».

«Мы обязательно этот парк вернем», — подчеркнул градоначальник. Ранее парк «Кырлай» был демонтирован, а на его месте возвели жилой комплекс. Новый объект должен стать точкой притяжения для семей с детьми.