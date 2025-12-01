В Казани пройдет день бесплатных юридических консультаций для людей с инвалидностью

1 декабря 2025  16:19

В рамках Декады инвалидов, которая проходит в Татарстане с 1 по 10 декабря, Министерство юстиции республики организует день бесплатной правовой помощи. Мероприятие состоится 2 декабря в Доме дружбы народов в Казани.

Прием граждан будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу ул. Павлюхина, 57. Консультации будут предоставляться специалистами профильных ведомств, а также нотариусом и адвокатом в порядке живой очереди.

Посетители смогут получить помощь по широкому спектру вопросов, включая трудовое и пенсионное законодательство, медицинскую реабилитацию и социальное обеспечение. 

Для получения консультации при себе необходимо иметь паспорт и документы, касающиеся сути обращения. Участие в мероприятии бесплатное.

