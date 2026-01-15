В Казани пройдет международная конференция для медицинского экспорта

С 3 по 5 февраля 2026 года Казань станет площадкой для ключевого отраслевого события — Всероссийской конференции «Сделано в России. Выбирают в мире». В её рамках состоятся стратегическая и закупочная сессии с участием российских компаний и иностранных партнёров из стран СНГ и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика». Его ключевая цель — создать прямую площадку для деловых контактов, переговоров и заключения экспортных контрактов в сфере медицинских товаров и услуг.

Программа и участники:

В рамках конференции запланированы стратегическая сессия для обсуждения мер господдержки экспорта и закупочная сессия, на которую приглашены порядка 30 иностранных компаний из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Ирана, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. Иностранных покупателей интересуют медицинское оборудование, изделия и расходные материалы, IT-решения для телемедицины, лечебная косметика и БАДы.

Также в программе — церемония награждения лучших региональных Центров поддержки экспорта. Мероприятие пройдёт в гостинично-развлекательном комплексе «Казанская Ривьера».

Как принять участие:

Для участия необходима обязательная регистрация:

На платформе «Мой экспорт» (выбрав соответствующее мероприятие в списке).

По дополнительной ссылке: https://event.ragroup.pro/form/entrepreneur

Контакты для справок:

• По вопросам экспорта: Центр поддержки экспорта НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ»: тел. 8(987)270-06-91 (WhatsApp/Telegram), email: tatexport@yandex.ru.

• По общим мерам поддержки бизнеса в РТ: Единый контактный центр 8(843) 524-90-60.